عمرو سلامة عن الجونة: لفت انتباه العالم في ثلاث دورات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عمرو سلامة، إن مهرجان الجونة السينمائي، لفت انتباه العالم ونجح في ثلاث دورات فقط، فيما لم ينجح فيه مهرجانات أخرى عربية.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "فيسبوك": " نعم هناك من يذهب لمهرجان الجونة فقط ليسير على السجادة الحمراء، كما يحدث بالمناسبة في ( كان وفينيسيا وبرلين)، وهذا ما يلفت انتباه الإعلام والعامة".

وتابع: "كأي مهرجان، لا يتم الاهتمام بنفس المقدار بالأفلام والعروض والندوات والمحاضرات، لكن هذا لا ينفي وجودهم وأهميتهم ومقدار إضافتهم ومنفعتهم لصناع السينما والصناعة كلها".

وأوضح: "نعم الفساتين جميلة وملفتة وكاشفة، وهذا شيء أراه إيجابي ليذكرنا بجمال وأناقة فناناتنا، ولا أصدق أننا مازلنا نناقش الفكرة البديهية، أن لو المرأة ترتدي ما لا يرضيك، فغض بصرك، فلم يوكلك أحد أن تغطيها، وهي ليست مسؤولة أن ترتدي ملابس تتناسب مع جمح شهوات الآخرين".

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واستكمل: "مهرجان الجونة حتى لو له أي أخطاء، ولكنه مهرجان لفت انتباه العالم ونجح في ثلاث دورات فقط، فيما لم ينجح فيه مهرجانات أخرى عربية، مولت من دول غنية وبميزانيات مفتوحة".

وأضاف: "هذا المهرجان حتى لو كانت قشرته بنات حلوة بفساتين يسيرون على السجادة الحمراء للفت الانتباه، فجوهره فني وثقافي ودافع للإنتاج ومثري للمشهد السينمائي كله، وياليت عندنا ألف مهرجان مشابه للسينما وللفنون الأخرى".

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الجمعة 27 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.