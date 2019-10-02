بالصور- العسيلي يحقق أمنية فتاة ويغني في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أحيا الفنان محمود العسيلي، أمس الثلاثاء، حفل زفاف واحدة من جمهوره في بنها، ليفي بوعد أعطاها إياه قبل شهرين.

وسافر العسيلي إلى بنها؛ لإحياء حفل الزفاف، وقدم عددًا كبيرًا من الأغاني، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع العروسين والحضور.

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كانت الفتاة علقت على أغنيته الجديدة "إنتي وأنا" عند طرحها، قائلة: "لا، لا، مش عارفة محبوش والله.. ومش عارفة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان ييجي فرحي"، ليفاجئها العسيلي برده: "وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص".

وأعاد العسيلي نشر ما كتبته الفتاة: "الله فعلًا كانت أمنيتي الوحيدة هيا إنه يغنيلنا في الفرح.. شكرا للعسيلي بجد".

وأضافت: "أشوف حد يقول محتاج واسطة تاني.. أشوف حد يقول عليه متكبر ووحش؟!"، ليهنئها العسيلي قائلا: "ربنا يتمم بخير إن شاء الله".