فاجأت الإعلامية لجين عمران، جمهور متابعيها بطبيعه المهنة التي عملت بها قبل امتهانها الإعلام قبل ١٠ سنوات.
وأكدت “لجين” أنها كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري؛ عبر حسابها في إنستجرام.
وقامت بنشر صورة جمعتها بأحد الناشطين في مجال الاستثمار العقاري، وهي توقع على عقود تعاون بينهما.
وعلقت “لجين” على الصورة بقولها: “إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل، أنا الحمد لله بدأت في عام 2009 وبقناعةٍ واضحة”.
وتابعت قائلة: “مقتنعة جداً بأنَّ العقار هو الابن البار وبأنّه أفضل استثمار لأنّه ممكن يمرض لكن لا يموت، والبنوك اليوم تقدم تمويل رائع والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات”.
يشار إلى أن ” لجين عمران” بدأت حياتها كإعلامية في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها برنامج” صباح الخير يا عرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر كانت تمارسه عبر إنستجرام.. لجين عمران تفاجئ جمهور متابعيها بحقيقة عملها قبل اشتغالها بالإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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