شاهد: الفنان المصري “أحمد فهمي” و “رها محرق ” يخوضان تجربة القفز من أعلى ” وادي تربة” شمال الباحة!

قام الفنان المصري “أحمد فهمي”، اليوم الثلاثاء، بخوض تجربة القفز من مكان عالي جدًا، بوادي تربة شمال الباحة. وجاء ذلك المشهد من خلال إحدى حلقات برنامج “لفة المملكة”، الذي يذاع عبر قناة MBC1، في تمام الـ 9:30 مساء الثلاثاء.
وشاركت مقدمة البرنامج “رها محرق”، الفنان “أحمد فهمي”، في تلك القفزة ، وقد بدا عليها الثبات وعدم الرهبة رغم الارتفاع الشديد للقفزة. والبرنامج عبارة عن مغامرة شبابية “غير تقليدية” لا تخلو من المخاطرة لشباب سعوديون شغوفون باكتشاف المملكة ورصد مكامن الجمال فيها ومعالمها الطبيعية والأثرية والتراثية. يجولون في ربوع السعودية لنقل عجائبها إلى العالم بصحبة نجوم الفن والإبداع بالعالم العربي، والبرنامج من تقديم رها محرق، وسعود العيدي.
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