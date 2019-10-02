بعد محاولته تحريف الأغنية الشهيرة “عاش سلمان” إلى “عاش لبنان”.. الفنان الأردني عمر العبداللات يعلن...

أعلن الفنان الأردني، عمر العبداللات، تقديمه حفلاً غنائيًا في تبوك في الثامن من شهر أكتوبر الحالي، بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك. وكان الفنان “العبداللات” قد انتشر له مقطع مصور قبل أيام قليلة، وهو يؤدي وصلات غنائية في مسرح بلبنان.

حينها طلب من الجمهور السعودي بأن يغني لأكثر من مرة “عاش لبنان” بدلاً من “عاش سلمان”، الأمر الذي خالفه الحضور من الشعب السعودي والعربي المتواجدين حينها في المسرح. ويظهر بالمقطع المصور المتداول المطرب الأردني عندما يقول عاش لبنان يرد الحضور في المسرح بـ “عاش سلمان”، مما أثار ضجة حينها وأنهى وصلته الغنائية وسط ضحكات من الحضور.