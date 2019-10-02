الليلة.. البيت الفني للمسرح يواصل عرض ولاد البلد في شرم الشيخ

يعرض البيت الفني للمسرح، مساء اليوم الأربعاء، "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك في إطار خطة عروض البيت الفني للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي أعلنها الفنان إسماعيل مختار .

يشار إلى أن العرض يتناول

قضايا عدة تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود من خلال لوحات فنية.

يذكر أن عرض "ولاد البلد"، بطولة محمد زيدان،

محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.