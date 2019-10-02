شاهد.. درَّة تروج لأحدث أفلامها "يوم وليلة"

نشرت الفنانة درة زروق مجموعة صور لأحدث أفلامها "يوم و ليلة"، وأعلنت عن اقتراب طرحه بدور العرض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



يشار إلي أن أحداث الفيلم تدور داخل حى السيدة زينب بالقاهرة، وخاصة في ليلة الاحتفال بمولدها، والعمل يحتوي على الكثير من النماذج التي تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.



يذكر أن "يوم وليلة"، بطولة درة، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، خالد النبوي، خالد سرحان، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، تأليف يحيى فكري، ومن إخراج أيمن مكرم.

