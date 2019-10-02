تراند اليوم : كريم فهمي يرد علي منتقدي عمله : شايفين بنتعب اد إيه… فيديو

ينشغل الفنان كريم فهمي هذه الأيام بتصوير فيلمه الجديد “ديدو” الذي يقوم ببطولته بجانب عدد من النجوم.

نشر كريم مقطع فيديو عبر حسابه على Instagram، من كواليس الفيلم، ظهر خلاله أثناء اللعب مع حمدي الميرغني ومحمد أحمد السبكي في موقف طريف للغاية، وعلّق عليه كاتبًا: “ده رد لكل اللي بيقولوا إن الفنانين كواليس شغلهم تفاهة وهزار ولعب.. شوفوا الفيديو ده عشان تعرف التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم ديدو”.

وتحدى فهمي عدد من النجوم لتجربة اللعبة الموجودة في الفيديو، كاتبًا: “بتحدي يلعبوها علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس ..ومتوقفهاش عندك”.

يشار إلى أن فيلم “ديدو” بطولة كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح