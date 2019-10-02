تراند اليوم : لأول مرة.. جنات تنشر صورة لطفلتها علي إنستجرام

منذ ولادتها في مايو الماضي وتحرص الفنانة المغربية جنات على إخفاء ابنتها عن الإعلام، إلا أنها قررت مؤخرا أن تشارك متابعيها بأول فيديو تظهر فيه ملامح ابنتها لأول مرة.

نشرت الفنانة المغربية جنات فيديو جديد يجمعها بطفلتها عبر حسابها الرسمكي على موقع Instagram، وتظهر فيه وهي تحملها أمام الكاميرا وتغني لها أغنية “عيون القلب” للفنانة نجاة الصغيرة.

يشار إلى أن الفنانة المغربية وضعت مولودتها الأولى في مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم جنات أيضا

جدير بالذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان في أغسطس 2017، وكشفت عن حملها الأول في الأول من يناير 2019