شاهدوا نبيلة عبيد تصدم الجميع بنحافتها.. وتكشف عن وصيّتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:38 مساءً - نشرت صفحة برنامج “عرب وود” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً قصيراً من لقاء أجري ضمن إحدى حلقاته مع الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

ولفتت الفنانة الأنظار بإطلالتها حيث بدت نحيفة جداً وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. كما أعرب بعض المتابعين عن إعجابهم بحفاظها على جمال بشرتها رغم تقدمها في السن.

وفي المقابل اعتبر آخرون أنها أصبحت متعبة جداً فيما رأى بعضهم أنها لا تتمكن من الكلام بشكل طبيعي بسبب عمليات التجميل.



وخلال اللقاء تحدثت الممثلة القديرة عن الفنان محمد رمضان. وأشارت إلى أنه يطمئن إلى حالها بين الحين والآخر وأنها تبادله بالمثل، مضيفة أنه غير متكبر وبسيط جداً.

وحقق المقطع المصور أكثر من 67 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الفنانة نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً لها كشفت من خلالها وصيتها.

وكتبت: “أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا الأمر. صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي لكنني أرفض تماماً أن تتحول إلى عمل سينمائي أو درامي لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً”.