كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:38 مساءً - كشف الفنان المصري محمد رمضان سبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموقف المحرج الذي تعرض له خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.
وكان احد المذيعين قد وجه سؤالا الى محمد رمضان حول الإكسسوارات التي يرتديها فتلعثم محمد رمضان وأشار للإسورة في يده قائلا: “الـ Necklace دي من فيرزاتشي”، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد رمضان خلال لقائه في برنامج The Insider، على تليفزيون دبي: «اتلخبطت والله لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـ Necklace وأنا كنت أقصد إن الـ Necklace والـ bracelet الاتنين فيرزاتشي فشاورت على الأسورة وأقصد أقوله والعقد كمان».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان يرد على السخرية منه: “انا اتلخبطت والله”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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