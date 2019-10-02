شاهدوا المطلق: لا حرج في دعوة المرأة زوجها للفراش.. هذا من الدين

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:38 مساءً - أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقًا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، مستدركًا بل هو من الدين.

وحذر المطلق الزوجين من محاولة استغلال هذه الحاجة الفطرية بعدم إعطائه حقه الشرعي الذي أوجبه الله على كل واحد منهما للآخر.



جاء ذلك في رده على تساؤل امرأة في برنامج ” فتاوى” على القناة السعودية. نصه: هل يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حاجتها في الفراش أم أن هذا من قلة الحياء ولا يجوز ؟ إذ قال “لا والله ليس هذا من قلة الحياء، هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء”.