شاهدوا إلهام الفضالة تحدث ضجة بتغير شكلها.. وتعليقات ساخرة “مومياء”

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:38 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهي تطبق على وجهها قناعاً للعناية بالبشرة.

ولفتت الأنظار بتغير شكلها بعد جفاف القناع على وجهها خصوصاً أنها ظهرت من دون ماكياج حيث منح بشرتها لوناً داكناً.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أنها خضعت لعمليات تجميل وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 77 ألف مشاهدة.

Advertisements

وجاء في بعض التعليقات الساخرة: “ما أدري ليش صار وجهها هيكل عظمي… مومياء” و”خشمها طلع زي مايكل جاكسون” و”وش في وجها مايل مدري على جنب مدري منشد مدري فيه شي غريب” و”خشمها مايل” و”تروع بدون مكياج”.

ويشار إلى أن الفنانة حققت أكثر من مليون و45 ألف مشاهدة بعدما نشرت في وقت سابق على حسابها على تطبيق “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي تهتم بحفيدتها ابنة ابنتها منى العتيبي.

وتعليقاً كتبت: “وصباحكم الصباحي والورد والتفاحي. صباح الخير. صباح لا هو مغبر ولاهو شين. صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين”.