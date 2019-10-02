كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:38 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” جنات ” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من داخل منزلها وبرفقة إبنتها .
وظهرت جنات في مقطع الفيديو وهي تحمل صغيرتها التي اختارت لها نفس الإسم ” جنات ” والتي أتمت شهرها الخامس وهي تغني لها أغنية الفنانة ” نجاة الصغيرة ” عيون القلب .
وكتبت جنات في تعليقها على مقطع الفيديو وقالت : ” الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف .. اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ” .
يذكر أن جنات تزوجت منذ قرابة العامين من المحامي المصري محمد عثمان بعد قصة حب نشأت بينهما .. ووضعت مولودتها الأولى في شهر مايو الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تغني لطفلتها ” عيون القلب ” في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.