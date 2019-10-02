تامر حسني يشعل أجواء جامعة الإسكندرية والجمهور يستقبله بهتافات الحبّ والتقدير

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متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في جامعة الإسكندرية بحضور الآلاف من محبّيه في مصر.
الحفل تخطى الجمهور فيه كل التوقعات، وفور صعود تامر حسني إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات محبّيه الذين احتشدوا حوله من كل الإتجاهات ورفعوا صوره الضخمة وشعارات الحبّ والتقدير تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.
وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فردّد الطلاب من مختلف المراحل العمرية معه الكلمات عن ظهر غيب.
تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات حيث هتف محبوه باسمه وسط موجات تصفيق حارّة رافقته منذ صعوده إلى المسرح حتى مغادرته الحفل.
وبعد الحفل شارك تامر الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة وشكر بتعليقه عليها الحاضرين فوصفهم بـ”شباب المستقبل” وكتب: “شكراً لكل الشباب العظيم في جامعة الاسكندريه شباب المستقبل الله اكبر عليكم ..كل الشرف إني كنت في وسطكم النهارده ويارب متجمعين دايماً على خير و نجاح”.
تجدر الإشارة إلى أن جمهور تامر حسني يترقب طرح فيلمه الجديد “الفلوس” قريبًا، ويشارك في بطولته أيضًا كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
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