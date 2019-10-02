إسبانيا ضيف شرف مهرجان "الإسكندرية للبحر المتوسط"

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اختيار إسبانيا "ضيف شرف" دورته الـ35 التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول.

Advertisements

وأعلن المهرجان، في وقت سابق، إهداء دورته القادمة إلى الممثلة نبيلة عبيد في تقليد يتبعه منذ عدة سنوات، كما يكرم المهرجان من مصر الممثل محمود قابيل والمخرج محمد فاضل.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، الأربعاء، إن المهرجان سيكرم بهذه المناسبة اثنين من نجوم السينما الإسبانية وهما الممثل هوجو سيلفا وكاتب السيناريو والمخرج كولدو سيرا.

وسيتضمن برنامج المهرجان 4 أفلام إسبانية حديثة هي "مواجهة الرياح" و"الخلية المزدوجة" و"غارق في الحب" و"الذكرى الأولى" كما سيعرض فيلمين إسبانيين في الافتتاح والختام.