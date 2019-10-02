نجوى كرم في الامارات للاعلان عن هذه المفاجأة

تتواجد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حالياً في إمارة رأس الخيمة الإماراتية، حيث تشارك في المؤتمر الصحافي الذي سيقام هناك للإعلان عن الإمارة التي تحوي جزراً عدة منطقة سياحية، وللإعلان أيضاً عن إحيائها لحفل رأس السنة هناك.

على صعيد آخر تستعد “كرم” لإحياء حفل مجاني في منطقة الجميزة بتاريخ 12 اكتوبر ويرعاه النائب نقولا الصحناوي، سيكمل خطوات نجوى الشعبية الأخيرة التي قامت بها في عدة مناسبات جمعت فيها محبيها تحت عنوان الفرحة بتلبقلنا.

وقد تصدر هاشتاغ #نجوى_كرم_فرحة_لبنان التراند مساء أمس وذلك بعد الإعلان عن هذا الحفل.