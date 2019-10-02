تانيا قسيس في لجنة تحكيم إلى جانب الفرنسي الشهير برونو بربريس

تشارك السوبرانو اللبنانية العالمية تانيا قسيس اليوم في لجنة «Golden Voices» لاكتشاف المواهب إلى جانب مدير الكاستينغ الفرنسي الشهير برونو بربريس، وهو مكتشف مواهب The Voice فرنسا، Eurovision وأهم المسرحيات الغنائية.

تهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف بعض المواهب اللبنانية وترشيحهم في انتاجات برونو بربريس المتعددة.

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هذه المسابقة الأولى في لبنان هي من تنظيم جمعية «Gift of Life» التي ترأسها السيدة لينا شهيّب وذلك لتشجيع المواهب اللبنانية وفتح لهم باب الفرص ليبرعوا عالمياً.

تتألف لجنة التحكيم أيضاً من الفنان انطوني توما، الفنانة العالمية فانينا أرونيكا، الفنان جو قمبر إلى جانب رئيسة الجمعية لينا شهيّب.

يذكر أن الفنانة تانيا قسيس هي مؤسّسة مدرسة TANIA KASSIS ACADEMY التي تجمع تلامذة من مختلف الأعمار بالموسيقى، وتنتج كل عام عدة حفلات فنية.