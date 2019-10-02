الدكتورة خلود تُشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي...وهكذا استقبلها الأردنيون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الدكتورة خلود، وزوجها الأردني الموديل أمين، حاليًا في الأردن بدعوة من وزارة السياحة الأردنية ضمن مبادرة "يلا على الأردن"، إلى جانب الفاشينيستا دانة الطويرش وزوجها.

وتزامنًا مع بدء شهر تشرين الأول/ أكتوبر "شهر التوعية بسرطان الثدي" قامت الدكتورة خلود وزوجها بالإضافة إلى دانة الطويرش بزيارة مركز الحسين للسرطان من أجل توعية السيدات على الفحص المبكر.

ونشرت خلود فيديو من داخل المستشفى إلى جانب عددٍ من المرضى دعت من خلاله السيدات إلى القيام بالفحص بشكل دوري كل 6 شهور.

وكانت خلود نشرت سابقًا عددًا من الصور خلال زيارتها وزوجها منطقة وادي رم والبتراء السياحيتين، وحرص الثنائي على ارتداء الكوفية الأردنية مع التقاط صورة مميزة ورومانسية، وتشجيع الناس لزيارة هذه المنطقة من أجل دعمها سياحيًا.

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ونشرت الفاشينيستا الكويتية حينها فيديو تكشف فيه عن الاستقبال الحافل من سكان منقطة وادي رم لها ولزوجها، وأشادت بطريقتهم المُعتمدة على العادات والتقاليد البدوية الأصيلة بالإضافة للكرم الكبير الذي تعاملوا به معها، وأنهت تعليقها على الفيديو بقول: "حبيتكم يا أهل الأردن أكثر وأكثر وكل مرة أجي أحبكم أكثر".

يُشار إلى أن الدكتورة خلود هي فاشينيستا كويتية متزوجة من الموديل الأردني أمين ولها منه 4 أبناء.