كايلي جينر تنفصل عن حبيبها ترافيس سكوت.. ما مصير ابنتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدَ عامين من المواعدة والسّكنِ سويًّا في منزلٍ واحد وإنجاب الطّفلة ستورمي، قَرر الثّنائي العالمي كايلي جينر وترافيس سكوت الإنفصال، وذلك بحسب ما نقلته مجلّة "TMZ" "تي إم زي" الأمريكية.

كما علّق مصدرٌ آخر تابع لموقع "E! News" الذي يُنتج مُسلسل كارداشيان-جينر الواقعي على الموضوع قائلًا: "كايلي وترافيس لم يُنهيا علاقتهما كُلّيًا، وإنّما يأخذان استراحةً من هذه العلاقة".

وأضاف بأنّ كايلي وترافيس يعيشان في منزلين مُنفصلين الآن، ويوجد بينهما تواصل بشأن ابنتهما ستورمي، فسكوت يسكن في منزله الواقع في بيفرلي هيلز، وكايلي تسمح له بزيارة ابنته ستورمي في منزلها، فهي لن تأخذ منه ذلك الحق برؤية ابنته.

وأشارَ مصدرٌ ثالث من موقع "The Blast" إلى انَّ ترافيس وكايلي وافقا على تقسيم وصاية ابنتهما ستورمي بينهما بالتّساوي، وأنهما لن يُقحما المُحامين في موضوع الوصاية، كما أنّه من غير المرجح أن يتشاحنا بشأن إعالة الطفلة ستورمي؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما مُستقل ماليًا.

يُذكر أنّ ترافيس سكوت بدأ بمواعدة كايلي جينر في مهرجان كوتشيلا من عام 2017، وأنجبا طفلتهما الأولى "ستورمي ويبستر"، 22 عامًا، بعدَ عامٍ من المواعدة، وآخر مرّة شوهدا فيها سويًا كانت في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، عندما أطلق ترافيس وثائقي نتفليكس الخاص به، كما أنّه لم يتواجد مع كايلي وستورمي في حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين قبل يومين.