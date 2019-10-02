هيا الشعيبي: اتّهموني بالعنصريّة ليزيد عدد متابعيهم.. ولهذا السّبب رفضتُ العمل مع محمد هنيدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن نفسها ضدّ اتّهامها بالعنصرية بسبب نشرها مقطع فيديو تنتقد فيه تجمع الهنود داخل الأفنيوز "المول"، قائلةً: "أنا ما عندي عنصرية ولا هالسوالف.. لأني أنا بنت خليجية وأحب العالم العربي والآسيوي والأجنبي.. وأنا ضد العنصرية إحنا كلنا عالم واحد".

ووصفت كلّ من هاجمها بسبب هذا الفيديو بـ "الناس التافهة والسخيفة"، معلّقة: "وفي كام نمنم الي يبغون شهرة السوشال ميديا اتكلموا علي وانتقدوني واتهموني بالعنصرية لكي يزيد عدد متابعيهم على السوشال ميديا، كلامهم لم يؤثر فيها ولا آعيره اي اهتمام لأن هدفهم الحقيقي هو تحقيق الشهرة من ورائي".

وتحدّثت عن سبب رفضها العمل مع النجم المصري محمد هنيدي، موضّحة: "رفضت مشاركة محمد هنيدي في الفوازير لأني ما أحب أصير كومبارس أو اسمي يطيح تحت الأسامي الثانية.. واسمي لازم يكون في صف اسمه هو محمد هنيدي وأنا هيا الشعيبي.. أنا مو متلي متل غيري أقبل العلي مشهد أو مشهدين لا شكرا".

وأعربت عن انزعاجها الشّديد من قيام بعض الفنانين بالهجوم على الفنان رامز جلال صاحب برامج المقالب الشّهير، بالرّغم من علمهم بالمقلب وتقاضيهم الأموال، معلّقة: "الي مستلم فلوس مايفضح الناس مالها داعي.. يعني كل الممثلين الي اتكلموا علي رامز كلهم يدروا وكلهم مستلمين فلوسهم".

وتابعت: "أنا كنت أدري أنه في كاميرا خفية واستلمت فلوسي على أساس أنه برنامج عادي مو إنه كاميرا خفية.. وفي ناس صورت وعرفت أنها كاميرا خفية واستلموا فلوسهم والحلقة اتعرضت وبعدين راحو شهروا بالريال "رامز جلال".. وانا استلمت فلوسي قيمة سيارة ونص".

وصرّحت بأنّها تعرّضت للكثير من الحروب في الوسط الفنيّ، قائلة: "أنا اتحاربت من فنانات وايد بسبب الغيرة والحسد وكمان حاربت فنانة وكنت أقول يا أنا يا هي في العمل.. لكن هذه الفنانة مو خليجية بل أجنبية.. وأنا مايهمني أحد".

وكانت قد دافعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن نفسها ضدّ الاتّهامات التي وُجّهت لها بإهانة الهنود، وذلك فور نشرها مقطع فيديو تنتقد من خلاله تواجد الهنود وتجمّعهم بأعداد كبيرة داخل أحد المولات.

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وقالت الشعيبي عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "الهنود كانت في الأفنيوز المول زحمة غير طبيبعة خاصة عند المطاعم وعند السينما شو يسون ؟.. يتصورون عند الأفلام وفي الممرات".

وتابعت :"زين دشوا ماحد قالكم لا.. انتم بشر نفسنا وحالكم من حالنا دشوا السينما أو المطاعم لكن مو تتصوروا في الممرات.. فانا ما ذميت في احد ولا غلطت بأحد..لكن حتى في دول أوروبا مايصير كده فوق بعض بالشكل ده ".