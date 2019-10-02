شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة آيتن عامر، من جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل لخضوعها لعملية كبيرة، كما تخضع لعملية أخرى بعد 10 أيام.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة اللهم ما عجز عنة الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض و ارزقها الشفاء العاجل".

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وخاضت آيتن عامر، سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلين هما "ابن أصول" للفنان حمادة هلال و "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر.







