شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصابة نيك جوناس بمرض السكرى فى سن الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى نيك جوناس عن أحد أسرار حياته التى لا يعرفها الكثير من محبيه ومعجبيه، حيث أكد أنه قد أصيب بمرض السكرى عندما كان فى سن المراهقة، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية وأبرزها "جاست جيرد".

فقد تم تشخيص حالته على أنه يعانى من مرض السكرى من النوع الأول عندما كان عمره 13 عاما، وذلك بعد أن فقد نسبة كبيرة من وزنه وأصبح يحب تناول مشروبات الصودا السكرية بشكل مبالغ فيه.

قررت عائلة نيك جوناس أن تصطحبه إلى الطبيب وكان فى ذلك الحين معدل السكر فى دمه أعلى بتسع مرات من المعدل الطبيعى، وأكدت جوناس لقد كنت قريبا جدا من الغيبوبة، وتابع "اكتشفت بسرعة أنه مرض يمكن السيطرة عليه إذا كان لدى إرادة".