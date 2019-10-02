شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات محمد إمام فى أول سنة أبوة: فى التصوير وأفتح شنطة الشغل ألاقى التيتينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم محمد إمام، جمهوره بيومياته والمواقف الطريفة التى يمر بها مع طفلته خديجة، حيث دائما ينشر صورا كوميدية تارة مع ألعاب طفلته التى تملأ سيارته وتارة أخرى عند انتظار زوجته وطفلته لساعات طويلة للخروج.

وكتب إمام، على الصور الجديدة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "يعنى إيه أبقى فى التصوير وأفتح شنطة الشغل بتاعتى ألاقى التيتينة دى لا وكمان لايقة مع اللى أنا لابسه".

يذكر أن "لص بغداد" أحدث أفلام إمام شارف على الانتهاء وهو من بطولته مع فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.