شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ساخرا من قصة مصطفى أبو تورتة: والله كان فيه تورته هموت عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يترك النجم محمد هنيدى، أى موقف دون أن يعلق عليه بطريقته الكوميدية، التى ينتظرها كل محبيه على السوشيال ميديا، وخلال الساعات الماضية تصدر موضوع"مصطفى أبو تورتة"، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ترك أحد الشباب لخطيبته أثناء الاحتفال بخطوبتهما فى إحدى قاعات الأفراح وهروبه مع أهله بالتورتة من حفل الخطوبة.

وعلق هنيدى بطريقة ساخرة على الموضوع، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏والله كان فيه تورته هموت عليها"، وأخذ "القلشة" من فيلمه عندليب الدقى حينما قال: "كان فى زيتونة هموت عليها".

وقد نشرت فتاة قصة عن خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة "التورتة" الحفل قبل المغادرة.