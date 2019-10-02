شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قال يوسف شاهين لمحمد هنيدى متبقاش بياع لبن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم محمد هنيدى ذكرياته مع الفن والفنانين من خلال ندوة فنية أقامها ”الخليج 365” احتفالا بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وذكر هنيدى موقفا جمعه بالمخرج الكبير يوسف شاهين الذى شارك معه فى فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، قائلا: "بدأت علاقة الصداقة بيننا، خلال عزومته لطاقم العمل على أكلة سمك فى أحد المطاعم بدوران شبرا سألته عن رأيه فى أدائى فقال لى (أنت هتبقى كويس أوى، بس متباقش بياع لبن).

وفسر محمد هنيدى تلك الجملة بأنه يجب عليه أن ينتقى الأدوار التى يقبلها وألا يتواجد فى كل مكان لمجرد التواجد والظهور.

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وكان مهرجان الجونة السينمائى اختتم دورته الثالثة الجمعة الماضية وحضره العديد من النجوم وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة به المخرج المصرى خيرى بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة أن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.