من غرفة العمليات.. وفاء عامر تطالب جمهورها بالدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها، بالدعاء لوالدتها، التي تجري عملية جراحية اليوم. ونشرت "وفاء" عبر صفحتها بموقع فيسبوك، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها أيتن عامر، وزوجها أحمد عز العرب، من داخل عرفة العمليات. Advertisements وعلقت: "ادعوا لماما، هتعمل عملية كبيرة دلوقتي، وهتعمل عملية كمان 10 أيام، لو سمحتم ادعولها ربنا يقومها بالسلامة". يذكر أن وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، نهال عنبر.

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