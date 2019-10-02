محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
غاب المخرج محمد سامي عن حفل جوائز النسخة الثالثة من توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، والذي فاز فيه بجائزة أفضل مخرج عن مسلسل "ولد الغلابة"، وتسلم عنه التكريم الفنان كريم عفيفي.
وأرسل سامي فيديو، وجه فيه الشكر للجمهور والقائمين على راديو إينرجي، قائلا "كنت أتمنى التواجد معكم واستلام التكريم لكن للأسف أنا خارج البلاد، أعتذر عن عدم حضوري".
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، إنجي المقدم، مي عمر، وعُرض في رمضان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سفره للخارج.. محمد سامي يغيب عن تكريمه من "كأس إينرجي للدراما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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