درة تنشر صورًا من أحدث أفلامها "في يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مجموعة صور من كواليس أحدث أفلامها "في يوم وليلة". وعلقت: "فيلم في يوم وليلة، قريبا بالسينمات"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. الفيلم تغير اسمه من "يوم مصري" ليصبح "في يوم وليلة، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، درة، محمد جمعة، محمد عادل، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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