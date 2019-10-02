أحمد السقا يغيب عن تكريمه في "كأس إينرجي" لهذ السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غاب الفنان أحمد السقا عن تسلم جائزة تكريمه في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة "كأس إينرجي للدراما"، الذي أقيم، أمس، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

السقا فاز بجائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وأرسل فيديو كشف خلاله عن سبب عدم حضوره، مشيرًا إلى انشغاله بالتصوير، مضيفًا: "والله العظيم عندي تصوير من بالليل للصبح، بشكركم وبشكر السادة المستمعين اللي كانوا السبب بعد ربنا إني أفوز بالاستفتاء، وبطلب منهم يدعولي أقدر أشرفهم على طول، وأقدم أعمال كويسة تمتعهم".

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إخراج محمد سامي.