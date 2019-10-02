حلا شيحة: "الماضي انتهى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، نصيحة للنساء. وعلقت: "كوني امرأة مستقلة، وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد، أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة".
وتابعت: "الماضي انتهى، واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنتِ، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة، أن تكوني فأنتِ امرأة. كوني فخورة".
يذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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