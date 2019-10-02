خلال الأسبوع الأول لعرضه.. 60 ألف مشاهد لفيلم “وُلد ملكًا”

تصدر الفيلم العالمي “وُلد ملكًا” “Born A King” شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية، الذي انطلق عرضه يوم الخميس الماضي, بعدد تجاوز 59 ألف مشاهد في أسبوعه الأول. ويعد فيلم “وُلد ملكًا” إنتاجًا مشتركًا بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، يتناول خلاله حياة الملك فيصل – رحمه الله – المبكرة، وزيارته إلى بريطانيا حينما كان عمره 13 عامًا، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز، إضافة إلى الالتقاء بشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

يذكر أن الفيلم تم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني “أندريس غوميز” الحاصل على جائزة الأوسكار، وإخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين بشخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد، الذي أدى دور الملك عبد العزيز، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 سعودياً في الفيلم.