صور.. المصور الأردني أكرم العيساوي حديث وسائل التواصل الاجتماعي.. بسبب تشابهه الكبير بشاروخان!

بات المصور الأردني أكرم العيساوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رصدوا الشبه الكبير بينه وبين الفنان الهندي الشهير شاروخان. وكان العيسوي صرح في وقت سابق خلال استضافته في إحدى البرامج الفضائية، إلى أن عمله هو مصور فوتوغرافي في الأساس، واتجه إلى التمثيل في الآونة الأخيرة في عدد من المسلسلات والأفلام. وتابع: “سعيد بهذا الشبه بيني وبين شاروخان، لكنني أفضل أن يتعامل معي الناس على أساس أنني أكرم وليس الشبيه”. وعن التعامل مع المعجبين، قال: “أحاول توصيل شخصيتي كأكرم، اتعودت على نظرات المعجبين في الشارع حتى البعض يرى أنني شاروخان، والبعض منهم يقول لي أنت تنطق باللغة العربية”.

وعن اتجاهه لتقليد نجم بوليوود شاروخان، نفى العيسوى، قائلا: “أنا لست متابعًا للسينما الهندية أو العربية، فقط شاهدت فيلم (اسمي خان) بالصدفة، كما أنني في بعض الأوقات أشعر أنني لست شبهه”. وكشف عن دراسته للفن التشكيلي، موضحًا: “أنا دراستي فن تشكيلي وبشتغل الصورة برؤية تشكيلية، وقبل التصوير بـ 7 أيام، اتجه إلى دراسة كل عوامل الصورة من موقع التصوير أو الشخصية وأشياء أخرى”.