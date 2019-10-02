"بيت الأشباح" يُعرض من جديد على العائم الأحد المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح"، من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك ابتداء من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري، حيث يقدم العرض أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل

أسبوع في تمام السابعة مساءً.العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة " ابدأ حلمك " والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب ، وهو أول عرض احترافي لهم، وشهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه يونيو الماضي.

تم تخصيص أماكن بالمسرح لذوي الاحتياجات الخاصة، وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، وذلك بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.



يذكر أن "بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.