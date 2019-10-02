صور.. تامر حسني يوجّه رسالة شديدة اللهجة بعد نجاح حفله بالإسكندرية

وجَّه النجم تامر حسني لطلاب جامعة الإسكندرية رسالة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعرب النجم تامر حسني عن سعادته الشديدة بنجاح حفله بجامعة الإسكندرية، قائلًا:"شكراً لكل الشباب العظيم في جامعة الإسكندرية شباب المستقبل الله أكبر عليكم .. كل الشرف إني كنت في وسطكم النهاردة..و يارب متجمعين

دايماً على خير و نجاح".

وكان النجم تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر الماضي، على مسرح فندق توليب، في برج العرب، وذلك بمناسبة تخرج طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية دفعة عام 2019.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه الجديد "الفلوس"، وهو بطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

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