أول صورة لـ فجر السعيد بعد انتكاستها الصحية

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أوّل صورة لها في المستشفى منذ بدء علاجها قبل شهرين، وبدت وهي تضحك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد الصباح لها في إحدى المستشفيات في فرنسا.

إقرئي أيضًا:

ظهور نادر لأسرة محمد هنيدي.. ابنته الشابة نسخة منه

فجر أكدت انها بصحة جيّدة ومعنويات عالية، بعد رحلة علاجية لا تزال مستمرة، ولم توضح ما اذا كانت استعادت قدرتها على المشي، أم انها لا تزال تخضع لعلاج فيزيائي، كما لم توضح تاريخ التقاط الصورة.

Advertisements

وكانت فجر السعيد، دخلت قبل عدة أشهر غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار"، لكنها ما لبثت أن أصيبت بالتسمم في الدم، نتيجة تسريب من العملية، أثر على الوظائف الحيوية في جسمها، ودخلت في غيبوبة طويلة، وعندما استيقظت منها كانت قد فقدت القدرة على السير، وجراحها مفتوحة لا يمكن اغلاقها، وهي تخضع لعلاج مكثف على حساب الدولة الكويتية التي نقلتها بطائرة خاصة للعلاج في فرنسا.

إقرئي أيضًا:

أحمد داود لزوجته علا رشدي: "أول مرة أشوفك حلوة"