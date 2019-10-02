تراند اليوم : اتفرج على نيرمين الفقي داخل الجيم وهيا بتعمل حركة القبة – عاش يا بطل

تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على ممارسة الرياضة والحفاظ على رشاقتها ولياقاتها، وأدت نيرمين تمارين رياضية صعبة، أبهرت متابعيها حيث أظهرت رشاقة وليونة جسدها.

نيرمين الفقي داخل الجيم بتعمل حركة القبة

وظهرت نيرمين فى الصور، التى نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى تؤدى تمارين رياضية صعبة، وهى نائمة على رأسها وجسدها مرفوع بالكامل، وفى صورة أخرى ظهرت وهى تؤدى حركة ” القبة” وكتبت قائلة:”معملتش القبة من أيام المدرسة”.

وأنهالت تعليقات متابعيها، متغزلين في لياقتها ورشاقتها بشكل كبير، وجاءت التعليقات تشجيعية وايجابية مثل: ” عاش يا وحش، لوواحدة عندها ٢٠سنه ممكن يجيلها الغضروف والله بس انتي بطلة، أجمد يا بطل”.

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