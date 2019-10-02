شاهد: عبد العزيز اليامي يثير موجة جدل على تويتر بسبب “داعش”.. وانتقادات غاضبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 11:42 صباحاً - فتح الفنان عبد العزيز اليامي النار على نفسه بعدما شارك مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر مقتص من فيلم شارك فيه بالتمثيل حيث أدى دور “أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

ونشر عبد العزيز اليامي مشهد من الفيلم معلقًا: “المقطع المتداول في حسابات كثير واسرعو بالحكم أتمنى مشاهدة الحلقه كاملة

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