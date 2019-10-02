شاهد .. سيدة تقتحم مدرسة برفقة ” كلب ” وتعتدي على معلماتها في الأردن

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 11:42 صباحاً - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو يوم أمس الثلاثاء لسيدة أردنية تقوم باقتحام مدرسة في منطقة ” شفا بدران ” شمال العاصمة الأردنية عمان برفقة كلب وتعتدي على معلمات المدرسة .

ويظهر في مقطع الفيديو دخول السيدة إى المدرسة وهي تحمل هاتفها المحمول وتقوم بتصوير المعلمات والطلاب الموجودين بفناء المدرسة على إثر الإضراب الذي يقوم به معلمو الأردن للأسبوع الرابع على التوالي .

وبدأت السيدة في مطالبة المعلمات بالدخول إلى الصفوف الدراسية وممارسة عملهن .

وعندما شاهدت السيدة إحدى المعلمات تقوم بتصويرها لتوثيق ما تقوم به قامت السيدة بالاعتداء على المعلمة بالضرب .

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ثم تتدخل إحدى المعلمات وقالت لزميلاتها : ” لا تتحدثوا .. اتركوها وقوموا بتصويرها صوت وصورة حتى نقوم بتقديم شكوى ضدها ” .

ويخوض معلمو الأردن إضرابا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي مطالبين الحكومة بالاعتذار عن اعتداء قوات الأمن عليهم خلال محاولتهم الاعتصام مطلع الشهر الماضي عند منطقة الدوار الرابع في عمان .. فضلا عن رفع رواتبهم الأساسية بنسبة 50% وهو ما ترفضه الحكومة .