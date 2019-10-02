كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 11:42 صباحاً - في واقعة جديدة من حوادث تعذيب الأطفال التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بصورة همجية ووحشية تفتقر إلى كل معاني الرحمة والإنسانية .
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لرجل يقوم بتعنيف طفلا بطريقة بشعة وقاسية .
حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يمسك الطفل ويقوم بضربه بشكل متكرر على رأسه وإمساكه من رقبته غير مباليا لصراخ وبكاء الطفل .
ثم يقوم الرجل بإحضار ” ولاعة ” مستخدما إياها في تعذيب الطفل ومحاولة إحراقه بها .
وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع وانطلق هاشتاج ” أنقذوا الطفل المعنف من المجرم ” في مطالبة بمحاسبة الرجل على ما اقترفه بحق الطفل .
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ” خالد أبا الخيل ” أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من مقطع الفيديو المتداول وإنه جاري التحقيق في الواقعة .
كانت هذه تفاصيل خبر ومازال مسلسل تعذيب الاطفال مستمرا .. رجل يعنف طفل بطريقة بشعه ويحرقه ب ” الولاعة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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