شاهدوا..نورة العميري تصدم الجميع بتعليقها “قميصي أغلى من صالة بيتكم” وبعدد السيارات التي تمتلكها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 11:42 صباحاً - ظهرت الفنانة الكويتية نورة العميري في فيديو ردّت من خلاله على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها مؤخراً.

وقالت متوجهة إلى الساخرين من ملابسها: “شفتوا هاد قميصي؟ أغلى من صالة بيتكم”، لافتة إلى أنها لا تحب الاستعراض. ودعت إلى مراعاة مشاعر أفراد عائلتها.

وتعليقاً على من أشاروا إلى أنها حديثة نعمة قالت إنها حققت الشهرة مصادفة. وذكرت أنها اجتماعية وتحب الناس، مع الإشارة إلى انها تتسم بالوفاء والصدق وأنها لم تؤذ أي شخص أبداً وترفض المال الحرام.

وأضافت أن لديها في منزلها عدداً كبيراً من أنواع السيارات الفاخرة منها 12 سيارة مرسيدس مشيرة إلى أنها تستقل رغم هذا وسائل النقل العام. وأكدت أنها لم تستعرض ممتلكاتها يوماً.

وتابعت أن الخادمة والسائق اللذين يعملان لديها يبكيان عندما تسافر وأنها تتناول الطعام برفقتهما وتعاملها بأفضل الطرق، معلنة رفضها التام للطبقية.

ولفتت إلى أن تكفلت ايتاماً وعالجت بعض المصابين بالسرطان من خلال الأموال التي تجنيها من خلال العمل في مجال الإعلانات، متوجهة إلى المنتقدين الذين تمنوا أصابتها بالمرض القاتل بالقول: “أنا أحسن منكم بألف مرة”.

وأشارت إلى أنها تحترم فقط من يظهر الاحترام تجاهها. وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات اللاذعة وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 74 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تسخر من مظهر سيارة أجرة.