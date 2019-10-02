شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر حضرمي يرثي القائد السعودي بندر العتيبي في أبيات شعرية ويعدد مواقفه الإنسانية والان مع التفاصيل

روى الشيخ سالم النهدي قصة الشهيد المقدم بندر العتيبي قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت، ومواقفه الإنسانية والبطولية، واصفا إياه "بالقائد" الذي افتقدته حضرموت.

وقال النهدي عن المقدم العتيبي:

مرحوم يا اللي نلت رمز الشهادة

يا الله عسى الجنة مقرك ومثواك

بندر وبندر ما تردى جواده

ضابط قيادي في الميادين صكاك

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وبهذه الأبيات الشعرية التي صاغها عبدالله بن سالم النهدي، على لسان والده الشيخ سالم بن عامر النهدي، رثاء للمقدم بندر بن مزيد العتيبي قائد، مفرزة القوات المشتركة للتحالف العربي بوادي حضرموت في اليمن الذي استشهد قبل أسابيع أثناء أداء واجبه العسكري والوطني.

كانت مشاعر الصديق لصديقه الذي افتقده وتحدثت بها عيناه قبل أن يتحدث بها لسانه تأثرًا برحيله رغم الفترة القصيرة التي عرف فيها الفقيد الشهيد.

وقال الشيخ سالم بن عامر النهدي متحدثًا عن الشهيد: “الفقيد المقدم بندر بن مزيد العتيبي ليس مجرد قائد، بل هو إنسان كسب ثقة جميع مشائخ وأعيان وادي حضرموت بإنسانيته وليس لأنه ضابط، وبحسن تعامله مع الجميع، حيث كان أبو نواف صديقًا وأخًا ويعطي كل ذي حق حقه من التقدير، وصحيح أن فترة معرفتي به لم تتجاوز السنتين ولكنني أعتبرها طويلة بسبب كثرة المواقف التي جمعتني بالفقيد”.

وأضاف “النهدي”: “لقد فُجعت بوفاة أبي نواف ومما زاد من تأثري هو أنه جمعني به محادثة هاتفية قبل استشهاده بيوم واحد تبادلنا فيها بعضًا من ذكريات المواقف التي جمعتنا سويًا، وأقول إن وادي حضرموت افتقده وعرفت من أبي نواف أنه أحب الوادي وأهله وقد قال في أحد المناسبات التي جمعتنا أنا هنا لخدمة وطني وادي حضرموت والمملكة العربية السعودية”.

وعدّد “النهدي” بعضًا من محاسن المقدم الشهيد المقدم بندر العتيبي قائلًا:” أبو نواف مقدام ويقوم ببعض العمليات العسكرية بنفسه خوفا على الأفراد المرافقين وحفاظًا على سلامتهم، وبمثل هذه الأعمال كوّن سمعة طيبة لدى جميع مشائخ وأعيان وادي حضرموت لأنه يتعامل مع مرافقيه كأبنائه وإخوانه وهذه أحد أروع الأمثلة التي ضربها المقدم الشهيد العتيبي في وادي حضرموت”.