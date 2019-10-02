“حكاية” عبير نعمة في ألبوم جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: صدر ألبوم الفنّانة عبير نعمة الجديد بعنوان “حكاية” من إنتاج وتوزيع شركة”Universal Music MENA”.

وصفت عبير نعمة ألبوم “حكاية” بالمُغامرة التي لا تخلو من المُفاجآت. فكلّ أغنية تمّ إختيارها بعناية. وتابعت عبير قائلة:” عشت مشاعر كثيرة أثناء التحضير لهذا الألبوم، فكلّ خطوة ترافقت بكثير من الحبّ والإجتهاد. أمّا الأغنيات، فهي تُحاكي كلّ إنسان. الحبّ والفراق…الحنين والذكريات… كلّها حكايات إجتمعت في ألبوم “حكاية” . وهذه الحكاية مرآة تعكس جانباً من حكايتي… أحبّ هذا الألبوم كثيراً…آمل أن يُحبّه المُستمعون أيضاً. وختمت بالقول:” تعاوني مع شركة “Universal Music MENA” يعني لي الكثير، فقد جمعتنا منذ البداية ثقة وطيدة مبنيّة على رؤية فنيّة واحدة”.

من جهتها، عبّرت رانية حمادة نائب الرئيس للتسويق لشركة يونيفرسال “Universal Music MENA” عن سعادة الشركة لإصدار ألبوم “حكاية”، وقالت:”هذا الألبوم يجمع أنماطاً موسيقيّة مُتنوّعة، وعلى الرغم من هذا التنوّع، إلاّ أنّنا حرصنا على الحفاظ على هويّة عبير الموسيقيّة التي تشكّل مصدر نجاحها العالميّ وحبّ الجمهور لها. ونحن على ثقة أنّ ألبوم “حكاية”، وهو الأوّل لعبير مع الشركة، سيُحاكي الجمهور العريض من خلال حكايات تُشبه الواقع”.

يُذكر أنّ ألبوم “حكاية” يضمّ ثماني أغنيات تتنوّع بين موسيقى الـ”Pop Classic”

والـ”Neo-Indie”، منها “حكاية” ألحان جوليو عيد وكلمات غسّان مطر ، “كلّ ما تقلّي” ألحان وسام كيروز وكلمات جرمانوس جرمانوس، “كرمالي” ألحان شربل روحانا وكلمات جرمانوس جرمانوس ، “في عصفور” ألحان جورج وعبير نعمة وكلمات تانيا صالح و”في سفري” ألحان عبير نعمة ووسام كيروز الذي كتب الكلمات ايضاً. أضف إلى أعمال سبق وصدرت تباعاً مُنفردة، ولاقت نجاحاً كبيراً بعد أن كشفت جانباً جديداً من هويّة عبير نعمة وهي “وينك”و”تلفنتلّك” و”ودّعت الّليل”.

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تجدر الإشارة أنّ أغنية “حكاية” التي تحمل عنوان الألبوم صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج فراس صفا (Firax). أمّا الألبوم فمُتوفّر الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة.