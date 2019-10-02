ريم مصطفى وأحمد العوضي في Mr&Mrs Smith.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على بطولة فيلم جديد، لم يُستقر على إسمه بعد، حيث تُجري تحضيراته حالياً تمهيداً لانطلاق تصويره مع مطلع العام الجديد.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الفيلم ينتمي إلي نوعية أفلام الحركة، وقريب في أحداثه إلى الفيلم الأميركي Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005. ومن المقرر أن يشارك ريم البطولة الفنان أحمد العوضي وعدد من الوجوه الشابة.
وفي سياق مختلف، تستعد ريم لبدء تصوير أولى مشاهدها في فيلم “العنكبوت” للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة الفنان أحمد السقا خلال أيام، إلا أنها تتكتم على تفاصيل دورها.
يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى السينمائية كان فيلم “ولاد رزق 2″، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وخالد الصاوي وأحمد داود وكريم قاسم وباسم سمرة ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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