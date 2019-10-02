الأنظار تتجه نحوها.. نادين نسيب نجيم في اجتماعات مغلقة!

متابعة بتجـــــــــــرد: تتفرّغ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال الفترة الراهنة للتحضير لمسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2020 بمشاركة النجم السوري قصي خولي.
وتعقد نادين جلسات عمل مكثفة مع صناع المسلسل وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.
ومن المقرر أن تبدأ نادين نسيب نجيم والممثلين الذين سيشاركون في المسلسل تصوير مشاهدهم مع بداية العام المقبل.
وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.
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