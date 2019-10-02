صورة تكشف الوجه الرومانسي لتيم حسن.. كيف ظهر مع وفاء الكيلاني؟

متابعة بتجـــــــــــرد: إرتبط إسم النجم السوري تيم حسن في الآونة الأخيرة بالأدوار القاسية، ما جعل أحدث ظهور له مع زوجته الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني في صورةٍ مختلفة حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد كشفت الإعلاميّة وفاء الكيلاني عن الوجه الآخر والرومانسي لتيم حسن في “ستوري” نشرتها عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام.

وظهر تيم حسن في الصورة وهو يسند رأسه على كتف وفاء الكيلاني، فتداول روّاد الإنترنت اللقطة بكثافة.