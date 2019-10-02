نجل غادة عادل ينتقد إطلالتها في “مهرجان الجونة”.. هكذا ردت عليه

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرضت الممثلة المصرية، غادة عادل، لانتقادات عدّة بسبب إحدى إطلالاتها في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وكان من بين المنتقدين نجلها.

وشارك عبد الله، نجل غادة عادل، صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، تضم لقطتين، الأولى قديمة لوالدته وهي مرتدية ثوبا باللون الوردي محتشما وبأكمام طويلة، والثانية لإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي بفستان مكشوف عند الأكتاف وناحية البطن.

وعلق نجل غادة عادل على الصورة سائلا إياها “إيه اللي حصل يا ماما؟”، مع رموز تعبيرية مضحكة.

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وردت غادة عادل على نجلها بتعليق ساخر “ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين”، وهي جملة من أغنية تتر المسلسل التلفزيوني الشهير “ليالي الحلمية”.

وأثارت الفنانة غادة عادل الجدل بإطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرا، وخاصة عندما أطلت وهي مرتدية فستان أزرق اللون، مفتوح من الصدر في العرض الخاص لفيلم “نورا تحلم”.

وكان من المقرر أن تشارك غادة عادل في دراما رمضان 2019، بمسلسل “مملكة إبليس”، والتي تشاركها بطولته رانيا يوسف وأحمد داوود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.