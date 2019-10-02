منة شلبي تخرج من عزلتها بسبب شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجـــــــــرد: قلما تظهر الممثلة المصرية، منة شلبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها خرجت أخيرًا من عزلتها، بسبب النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وشاركت منة شلبي، الجمهور بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”. وظهرت منة شلبي في لقطة برفقة شيرين عبد الوهاب، وعلقت على الصورة موجهة رسالة لها قائلة: “دايما بحبك”. من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب على منة شلبي: “أنا اللي بحبك يا صديقتي الغالية اليي ببقى نفسي وأنا معاكي”. وكان آخر ظهور لمنة شلبي على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية شهر أغسطس/آب الماضي، بعد عرض أحدث أفلامها السينمائية “خيال مآتة” مع الفنان أحمد حلمي

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