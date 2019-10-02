انفصال كايلي جينر وترافيس سكوت

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Oct 02, 2019
انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت، بعد عامين من المواعدة.
وترددت معلومات ان كايلي وترافيس قررا أن يأخذا قسطاً من الراحة بعد عامين على قصة حبهما على أن يتشاركا في حضانة ابنتهما “ستورمي” بحسب TMZ.
ترافيس لم يتواجد مع كايلي عندما حضرت حفل زفاف جاستن وهايلي بيبر يوم الاثنين الفائت.
اما الصورة الاخيرة، التي جمعت كايلي وترافيس، كانت في العرض الأول للفيلم الوثائقي Look Mom I Can Fly أو “أستطيع الطيران يا أمي” في آب/أغسطس الفائت.
كايلي ارتبطت بعلاقة مع ترافيس في عام 2017.
في فبراير 2018 أعلنت ”جينر” فجأة أنها و “سكوت” رزقا بـ “ستورمي”. واعتذرت حينها لجمهورها عن إبقاء حملها سراً.
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