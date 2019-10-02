هيفاء وهبي تردّ بالمثل على متابعة قال لها: إنت وسخة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لشتائم بألفاظ "خارجة" من بعض متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وذلك بعد نشرها صورة من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها.

ونشرت هيفاء وهبي لقطة جديدة من جلسة التصوير، بعد أنْ اقتصت من إحدى الصّور جسدها لنصفين، فبدت أكثر جرأة، وعلّقت قائلًة: "لو النوايا لها صوت ..يا فضيحة البشر!!، مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

وما إنْ بدأ المتابعون في التفاعل معها، حتى أطلّت متابعة قالت لها: "إنتي وسخة"، فردّت عليها هيفاء وهبي، قائلًة: "أكيد أكيد مش أوسخ منك"، ومن هنا تحوّلت الأمور من النقاش إلى سباب وشتائم وردود أفعال بين هيفاء وهبي ومتابعيها.

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البعض طالب هيفاء بالصّمت وعدم الرّدّ على الغيورين، فيما أخذ آخرون الأمر على أنّه ردّ مباشر على المتابعة، قصفت به جبهة متابعتها، وانتهج آخرون مسلكًا ثالثًا بتبادل الشتائم.

وبعد شدّ وجذب حول هذا التعليق، بدأ المتابعون يتفاعلون مرّة أخرى في النقاش حول موضوع النوايا الذي أطلقته هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد نشرت مجموعة من الصّور، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بفستان أزرق قصير، وارتدت عليه "بوت" طويل.

يُذكر أنّ هيفاء وهبي تواصل بتحضيرات فيلمها "عقد الخواجة"، الذي أصبح اسمه الجديد "حجر الاسكندر"، وهو عن قصّة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين.